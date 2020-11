Riu Hotels, un'app per gestire tutte le fasi della vacanza

Riu Hotels & Resorts ha messo a punto una nuova app che consente ai turisti di gestire dai device ogni aspetto della vacanza, dalla prenotazione al soggiorno in hotel.

È possibile, ad esempio, procedere al check-in online ovunque ci si trovi, sveltendo notevolmente le procedure all’arrivo in albergo. La Riu App consente agli ospiti di gestire molti servizi durante il soggiorno direttamente dal proprio dispositivo mobile: potranno richiedere il cambio degli asciugamani, scoprire gli orari delle varie attività e dell’animazione e molto altro ancora.



L’obiettivo, spiega Eduard Bonet, VP Digital Business, è evitare ai clienti di “dover visualizzare più siti per ottenere informazioni sulle loro vacanze con noi di Riu. In quest’epoca caratterizzata dalla digitalizzazione, desideriamo offrire loro un accesso immediato a tutto ciò di cui hanno bisogno attraverso una singola app”. App che consente, tra l’altro, di poter visualizzare e ottenere direttamente i vantaggi del programma fedeltà Riu Class.