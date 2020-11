Partnership Accor-Ennismore: al via un nuovo brand di boutique hotel

Accor e il Gruppo Ennismore, società che controlla la catena alberghiera Hoxton e il resort scozzese di Gleneagles, hanno annunciato l’intenzione di creare un polo indipendente comprendente una dozzina dei loro marchi alberghieri.

Come segnalato da Travel Weekly, l'entità porterà le proprietà Hoxton e Gleneagles di Ennismore sotto lo stesso ombrello dei marchi Accor's Delano, Sls, Mondrian, So/, Hyde, Mama Shelter, 25h, 21c Museum Hotels, Tribe e Jo & Joe.

La società, che avrà sede a Londra, opererà con il nome Ennismore.



Accor sarà l'azionista di maggioranza del gruppo, con il fondatore e ceo di Ennismore Sharan Pasricha che deterrà una quota di minoranza comunque significativa. Al fine di formare la nuova società, Accor ha contemporaneamente annunciato che assumerà la piena proprietà del Gruppo Sbe come parte di un accordo del valore di 300 milioni di dollari, includendo così i marchi alberghieri Delano, Mondrian, Sls e Hyde, Cleo, Fili'a e Carna. Accor aveva acquisito una partecipazione del 50% in Sbe alla fine del 2018 e intende inoltre rilevare i marchi Mama Shelter e 25hours. Complessivamente, questi marchi comprendono 73 hotel e 150 ristoranti e bar, oltre a un piano di sviluppo di oltre 110 hotel in arrivo.



"Il lifestyle, l'intrattenimento, le esperienze sono stati al centro della nostra strategia di sviluppo e crescita negli ultimi anni - ha affermato Sebastien Bazin, ceo di Accor -. La collaborazione con il fondatore di Ennismore Sharan ci consentirà di migliorare ulteriormente la nostra offerta". Accor stima che Ennismore dovrebbe raggiungere un Ebitda di oltre 100 milioni di euro entro i prossimi quattro o cinque anni; l’accordo dovrebbe concludersi all'inizio del prossimo anno.