Il Black Friday di B&B Hotels gioca sull’anticipo

Un Black Friday che guarda alla ripartenza della prossima estate. B&B Hotels, anche in un periodo difficile per il turismo come questo, non rinuncia all’appuntamento con le offerte invernali ormai diventato tradizionale.

La catena internazionale propone infatti una speciale tariffa che sarà disponibile dal 27 novembre al 4 dicembre e valida per i soggiorni dal 1 aprile al 31 agosto.



Ma per venire incontro alle esigenze della clientela in questo momento di incertezze B&B Hotels precisa: “La speciale promozione legata al Black Friday potrà essere modificata gratuitamente posticipando la data di partenza entro 12 mesi dalla data di prenotazione, tramite l'emissione di un voucher e con eventuale adeguamento tariffario sulla nuova data scelta”.