Fabilia Group rende più flessibile la policy di cancellazione

Fabilia Group, catena di Family Hotel & Resort, prosegue la propria attività di rafforzamento delle misure protettive per assicurare cura e sicurezza durante le vacanze.

Per garantire la massima flessibilità nella programmazione, Fabilia offre ai suoi ospiti la possibilità di annullare gratuitamente il soggiorno in caso di imprevisti o necessità personali; se la disdetta giunge entro 10 giorni prima dell’arrivo, inoltre, la caparra potrà essere integralmente sospesa e riutilizzata in periodi, di uguale durata, entro la fine del 2021.



“In un momento delicato come quello che stiamo vivendo, la tutela dei nostri clienti rappresenta per noi una priorità – dice Mattia Bastoni, fondatore, presidente e ceo di Fabilia Group -. Il gruppo Fabilia si sta impegnando per evolvere e modificare la propria offerta garantendo la massima sicurezza e flessibilità ai nostri ospiti. Abbiamo a cuore chi ci sceglie e vogliamo offrire ai clienti piena trasparenza e protezione, adottando e rispettando le più efficaci misure di pulizia e sanificazione. L’obiettivo è sempre quello di essere a fianco delle famiglie, preoccupandoci solo di fargli vivere un’esperienza unica e meravigliosa presso i nostri hotel”.