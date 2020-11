Debutterà nel 2021 il nuovo Four Seasons Private Jet dell'iconica catena di hotellerie a cinque stelle e si alza il sipario sui nuovi itinerari in programma per il 2022, anno nel quale "ci aspettiamo la stessa risposta travolgente registrata per il viaggio inaugurale nel 2015", assicura Christian Clerc, presidente global operation di Four Seasons Hotels and Resorts.

Novità: Africa per famiglie

L'Africa per famiglie è la novità più eclatante tra gli itinerari in programma: "African Wonders" parte il 28 dicembre 2021 con rientro previsto il 9 gennaio 2022 dopo Atene, le piramidi, il Serengeti in Tanzania, Mauritius, Rwanda, le Cascate Victoria in Zambia e Johannesburg in Sudafrica.



"Pensiamo a quegli individui proiettati sul futuro e che a maggior ragione oggi scelgono brand di cui si fidano, che diano priorità alla qualità a 360 gradi. Con Four Seasons, possono esplorare il mondo con tranquillità e sorpresa".



Tornano nel 2022 due viaggi che hanno riscosso successo tra il pubblico: "Timeless Encounter" tocca Hawaii, Bora Bora, Sydney, Bali, Thailandia, India, Dubai, Praga e Londra e "Ancient Explorer", che da Miami passa per Mexico City, Isola di Pasqua, Bora Bora, la grande barriera corallina australiana, Thailandia, Giordania, Egitto, Taormina e Madrid.



Sono inoltre disponibili gli ultimi posti per i viaggi in partenza nella primavera 2021: "World of Adventures" tra Seattle, Giappone, Bali, Seychelles, Rwanda, Marocco, Colombia, Galapagos e Miami e "International Intrigue", che da Seattle passa per Kyoto, Vietnam, Maldive, Tanzania, Marocco, Ungheria, Russia e Parigi. O. D.