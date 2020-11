Beyond Green: il nuovo marchio sostenibile di Preferred Hotel

di Oriana Davini

Un nuovo marchio alberghiero focalizzato sul trend del momento, la sostenibilità ambientale: Preferred Hotel lancia Beyond Green, nuova collezione che si aggiunge al portfolio dei marchi del Gruppo.

Il nuovo brand conta 24 hotel, resort e lodge membri fondatori ed è nato dalla sinergia tra la famiglia Ueberroth, proprietaria di Preferred Hotel Group, e Costas Christ, fondatore di Beyond Green Travel che Prefrred ha acquisito lo scorso febbraio.



"Spinti dalla promessa del nostro marchio, Believe in Travel, che guida ogni decisione che prendiamo come azienda, crediamo che ora sia il momento di fare le cose in grande e di essere audaci mentre guardiamo al futuro dei viaggi", commenta il ceo, Lindsey Ueberroth.



Tre i pilastri del nuovo brand: pratiche rispettose dell'ambiente, tutela del patrimonio naturale e culturale, contribuire al benessere sociale ed economico delle comunità locali.