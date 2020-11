Constance, altri premi ai World Luxury Hotel Awards

Dopo la messe di premi ai World Travel Awards, Constance Hotels & Resorts assume un ruolo da protagonista anche ai World Luxury Hotel Awards, considerati gli Oscar dell’ospitalità nell’ambito della fascia più alta della ricettività alberghiera.

Sei le strutture del gruppo che hanno ottenuto riconoscimenti: il Constance Halaveli Maldives è stato premiato come 'Global Win in Luxury Water Villa Resort', il Constance Moofushi Maldives ha ricevuto il riconoscimento di 'Continent Win in Luxury Eco Resort', il Constance Tsarabanjina Madagascar è stato votato come 'Global Win in Luxury Private Island Resort', il Constance Prince Maurice ha ottenuto il 'Continent Win in Luxury Boutique Hotel', il Constance Belle Mare Plage è stato nominato 'Continent Win in Luxury Golf Resort' e il Constance Ephelia Seychelles ha ricevuto il 'Continent Win in Luxury Spa Resort', mentre la sua Spa si è guadagnata il 'Regional Win in Luxury Resort Spa'.