Il lusso Su Gologone, una collezione di borse e mascherine per il Natale 2020

Neanche il Covid frena la fantasia del Su Gologone. Il luxury ed experience hotel sardo situato nella campagna del Supramonte lancia infatti una collezione per il Natale 2020: Le Bottege Su Gologone.

“In un anno così particolare per tutti noi, animati dall'estro creativo della proprietaria Giovanna Palimodde, proponiamo una ricca collezione di mascherine, porta-mascherina, clutch: tutti dipinti a mano e ispirati allo stile sardo della tradizione”, annuncia lo staff della struttura in una nota.



La collezione include: borse, un set mascherina, porta iPad, palline di Natale.



Per riscoprire i saporti della Sardegna, invece, l’hotel mette inoltre a disposizione la ‘Scatola Su Gologone a casa tua’, una vera e propria scatola da collezione con: vino Cannonau di Oliena, olio extra vergine di oliva, pane carasau, marmellata, miele, formaggi e affettati di Barbagia.



La variante colazione (disponibile in versione dolce o salato) include invece: le tovagliette all'americana Le Botteghe Su Gologone o la variante per la cena con il runner ‘Le Botteghe Su Gologone’.



“Elemento distintivo del brand Le Botteghe Su Gologone Style® - spiega ancora la struttura - è l’utilizzo del colore. Colori dei tessuti, tutti lavorati artigianalmente a telaio, e tinti con pigmenti naturali, colori dei filati e colori delle collezioni dipinte”.