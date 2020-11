Marriott lancia il nuovo programma business per le pmi

Si chiama Marriott Bonvoy Business Ready il nuovo programma di viaggio progettato da Marriott International per le pmi in Europa, Medio Oriente e Africa, con l'obiettivo di semplificare la prenotazione del business travel.

Grazie alla piattaforma one stop tramite cui prenotare i viaggi d'affari anche in più destinazioni, Marriott Bonvoy include anche una serie di benefici tra cui sconti sulle tariffe standard, punti bonus, nessun pagamento in anticipo, landing page dedicata, accesso alla suite di monitoraggio e reporting aziendale, promozioni di catering, check-in e chiave tramite mobile, late check out e wi-fi veloce.



"Sebbene abbiamo dovuto abituarci a lavorare da remoto, molti di noi non vedono l'ora di tornare a incontrare partner, fornitori e colleghi - spiega Neal Jones (nella foto), chief sales & marketing officer di Marriott International, Emea -. Marriott Bonvoy Business Ready offre alle pmi un'opportunità per prenotare viaggi d'affari in modo efficiente". O.D.