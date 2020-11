Peninsula Promise, la risposta del gruppo alle nuove esigenze dei clienti

Il gruppo Peninsula Hotels lancia Peninsula Promise, una serie di novità che partiranno nel corso del 2021 per venire incontro alle mutate esigenze degli ospiti.

Il gruppo ha infatti deciso di lanciare una serie di iniziative, fra le quali un check in anticipato e late chack out e una nuova policy per le cancellazioni.



Per quanto riguarda check in e check out, l’iniziativa, che va sotto il nome di Peninsula Time , prevede di mettere a disposizione dei clienti la camera già alle 6 del mattino e di permettere il check out fino alle 10 di sera. “Specialmente in quest periodo in cui viaggiare sta diventando sempre più sfidante- dice Gareth Roberts, group director of brand – un extra time in camera è una delle principali necessità dai nostril ospiti”.



Inoltre, sempre a partire da gennaio 2021, entra in vigore una nuova policy sulle cancellazioni, più flessibile di quella precedente. Sarà possibile, infatti, cancellare la camera fino alle 3 del pomeriggio del giorno precedente senza penali, così come sarà possibile spostare un evebto programmato all’interno di uno degli hotel del gruppo di 12 mesi senza incorrere in penali. Infine, nessuna penale sarà applicata ai clienti che sposteranno fino a 12 mesi le prenotazioni effettuate con la formula Luxury in Advance.