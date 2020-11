Aman sceglie le Dolomiti di Rosa Alpina per la seconda struttura in Italia

Per la sua seconda firma in Italia, il gruppo Aman ha scelto di stringere una partnership con Rosa Alpina Hotel & Spa, l’iconico hotel di San Cassiano gestito dalla famiglia Pizzinini da tre generazioni.

Secondo i termini dell'accordo, la collaborazione prevede un’integrazione graduale da parte di Aman a livello operations, marketing e vendite per i prossimi 18 mesi. A seguito di una serie di investimenti e di un evolversi di attività, la partnership vedrà Rosa Alpina diventare parte effettiva di Aman nel dicembre 2022, accogliendo i clienti per la stagione invernale.



“Aman è sempre stata orgogliosa di offrire esperienze uniche in contesti straordinari e la nostra partnership con Rosa Alpina garantirà proprio questo – spiega Vladislav Doronin, presidente e ceo di Aman -. Nel 2022 sveleremo Rosa Alpina come Aman Rosa Alpina in quello che sarà il nostro 14 ° sito Unesco”.



Rosa Alpina conta 52 camere e suite, gli ospiti hanno a disposizione 1.200 chilometri di piste da sci all'interno del comprensorio Dolomiti Superski nella stagione invernale, mentre in estate e in autunno i visitatori possono scoprire le valli a piedi, in bicicletta o scalando le pareti rocciose. Il ristorante 3 Stelle Michelin, St. Hubertus, è un punto di riferimento della ristorazione italiana, dove lo chef Norbert Niederkofler continuerà la sua avventura con Aman.



La partnership di Aman con Rosa Alpina estenderà il portfolio europeo del brand in un luogo in cui avventura ed evasione si combinano, creando un nuovo santuario in uno dei luoghi più unici al mondo.