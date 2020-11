Constance Hotels, pioggia di premi ai World Travel Awards

L’ultima edizione dei World Travel Awards ha premiato un brand che da sempre si distingue per l’unicità delle sue strutture e la personalizzazione dei servizi: Constance Hotels & Resorts, che si è aggiudicato il riconoscimento come 'Leading Hotel Brand 2020 dell'Oceano Indiano'.

Il Constance Halaveli è stato riconosciuto come Leading Villa Resort 2020 alle Maldive e il Constance Moofushi come Indian Ocean's Leading Dive Resort, mentre il Constance Lemuria è stato eletto Seychelles' Leading Hotel 2020, mentre il Constance Ephelia si è aggiudicato il primo posto come Seychelles' Leading Family Resort 2020; a Mauritius invece il Constance Belle Mare Plage è stato votato come Mauritius' Leading Green Resort 2020 e il Constance Prince Maurice ha ricevuto due premi come Indian Ocean's Leading Culinary Hotel 2020 e Mauritius' Leading Resort 2020. Le proprietà ora sono aperte e garantiscono ai propri ospiti totale sicurezza.