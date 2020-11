Nh Hotel Group: riaperture alberghiere e piano costi flessibile contengono la crisi

La rapida riapertura degli hotel nel terzo trimestre, con il 75% delle strutture operative a fine settembre, ha consentito a Nh Hotel Group di catturare una parte della domanda, aumentando i ricavi dai 30 milioni di euro del secondo trimestre ai 148 milioni di euro del terzo, con un'occupazione media negli hotel aperti di oltre il 40% mese per mese.

Come indicato da Preferente, l'effetto combinato delle riaperture e del controllo dei costi ha ridotto sostanzialmente le perdite. Se nel secondo trimestre oscillavano mediamente tra i 55 ei 60 milioni di euro mensili, tra luglio e settembre si sono ridotte a una media di 25 milioni di euro mensili, escluso lo staziamento per l'operazione con Covivio.



Al 30 settembre la liquidità disponibile era di 485 milioni di euro. Nei primi nove mesi dell'anno il totale dei ricavi accumulati è stato pari a 458 milioni di euro, in calo del 63,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, quando il Gruppo aveva raggiunto il record storico di fatturato.



“Parallelamente si è rafforzata la ripresa dei ricavi grazie ad una struttura dei costi flessibile. Il Contingency Plan che il Gruppo ha applicato dallo scorso marzo ha generato risparmi nel secondo e terzo trimestre. L'azienda ha prorogato fino al 2021 la riduzione del personale con cassa integrazione temporanea e le misure per ridurre l'orario di lavoro e le retribuzioni e prosegue con ulteriori rinegoziazioni per ottenere ulteriori riduzioni di spese", spiega l'azienda in una nota.