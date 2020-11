The Residence Maldives at Dhigurah, scatta la promozione Black Friday

The Residence by Cenizaro invita i suoi clienti a pensare una futura vacanza grazie a una promozione in occasione del Black Friday.

Dal 21 novembre al 4 dicembre, The Residence Maldives at Dhigurah consente di prenotare la prossima vacanza per il 2021 con un’offerta esclusiva che prevede di risparmiare il 50 per cento sulla migliore tariffa disponibile online, collegamento aereo interno diretto gratuito, upgrade alla pensione completa e alla camera di tipologia superiore.



Questa proposta è valida per soggiorni a tutto il 2021 incluso il periodo delle festività del prossimo anno. E la prenotazione è cancellabile fino a 7 giorni prima della partenza ed è totalmente rimborsabile.



Inaugurato a giugno dello scorso anno The Residence Dhigurah by Cenizaro è collocato sull’atollo di Gaafu Alifu, adiacente alla prima proprietà The Residence Falhumaafushi aperta nel 2012. Queste due strutture sono collegate da un lungo pontile in legno. L’atollo di Gaafu Alifu si trova nella parte meridionale e può essere raggiunto tramite idrovolante o voli domestici in circa 50 minuti dall’aeroporto internazionale di Malè. Le 173 Beach and Water Villas si affacciano sull’Oceano Indiano e hanno tutte piscina privata. Per gli amanti del wellness, c’è poi la Dhigurah Spa by Clarins posizionata su 10 padiglioni coperti da tetti di paglia, ognuno dei quali è situato all’interno di giardini tropicali con vista sull'oceano.