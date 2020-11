Lo Sheraton Parco de' Medici di Roma accoglie i malati Covid

di Amina D'Addario

A Roma e nel Lazio la caccia ai posti letto negli hotel è partita. È così si allunga la lista degli alberghi della Capitale che, per alleggerire la pressione negli ospedali, si sono riconvertiti all'accoglienza non solo di pazienti Covid asintomatici o in quarantena, ma anche di ricoverati non più in fase critica ma comunque bisognosi di assistenza.

Lo ha fatto, ad esempio, lo Sheraton Parco de' Medici, quattro stelle alla periferia Sud di Roma che, in assenza di turisti, è ormai diventato una struttura parasanitaria con 169 stanze messe a disposizione, delle quali più della metà già occupate.



La executive assistant Raffaella Mazza non teme ricadute negative sulla reputazione: "Al contrario, credo che il nostro hotel dia un messaggio positivo. Agiamo a livello di comunità, siamo all'interno di una collaborazione collettiva".



Ma solo un esempio della mobilitazione del tessuto ricettivo della Capitale che, come riporta Repubblica, conta altri 8 hotel impegnati a supportare gli ospedali per un totale di 800 posti Covid, più 5 strutture tra Viterbo e Latina e ancora altre che potrebbero presto aprire.