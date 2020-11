Nuovo Dpcm, anche gli hotel in zona rossa possono servire i pasti

di Amina D'Addario

I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano. Anche nelle zone arancioni e rosse. Lo ha chiarito la Presidenza del Consiglio dei ministri nella sezione dedicata alle Faq relative al Dpcm dello scorso 3 novembre.

Per quanto riguarda la sospensione delle attività di ristorazione viene precisato che "è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati".



Nel caso tale servizio interno manchi, "il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna a domicilio (eventualmente organizzata dall'albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo".