Argentario Golf Resort & Spa: smart working nelle suite e sport per tutti

Anche l’Argentario Golf Resort & Spa si getta nell’area dei soggiorni dedicati a chi vuole fare smart working senza rinunciare a qualche momento di svago.

La struttura ha infatti messo a disposizione dei clienti la possibilità di soggiornare in una delle sue suite di design con vista panoramica per poter lavorare in silenzio e serenità. Accanto al soggiorno e a tutta la dotazione tecnologica necessaria per il lavoro, Argentario Golf Resort & Spa offre agli ospiti la possibilità di utilizzare le strutture sportive del resort, con un’ora a scelta tra fitness con un personal Trainer, noleggio E-Bike o un Green Fee a persona per il campo da golf. E ancora l’uso dei campi da tennis e da padel, i percorsi jogging e driving range.



A completare la proposta, early check-in e late check-out per permettere di completare la giornata lavorativa.