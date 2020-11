Bocca, Federalberghi: “Se qualcuno vuole che gli hotel chiudano se ne assuma la responsabilità”

“Forse qualcuno vuole che gli alberghi chiudano. Ma se è così, è bene che lo dica chiaramente e se ne assuma le responsabilità." È durissimo Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, nei confronti del Governo, colpevole di aver emesso un decreto confuso, nel quale non si capisce se gli hotel nelle zone arancioni e rosse hanno la possibilità di servire i pasti ai propri ospiti.

Secondo quanto risulta dal Dpcm, infatti, il limite sembra essere addirittura più stringente di quanto previsto a marzo e aprile durante il lockdown totale. “In seguito alle restrizioni di vario genere (viaggi vietati o sconsigliati, eventi annullati, riunioni solo a distanza), le strutture ricettive sono frequentate pressoché esclusivamente da persone che sono costrette a soggiornare fuori casa – dice Bocca -. Per non parlare del rischio che rimangano a digiuno anche le persone in isolamento presso i cosiddetti Covid-hotel. Forse qualcuno pensa che noi domani dovremmo dire a tutte queste persone di arrangiarsi”.



Il presidente di Federalberghi conclude sottolineando che "in questi mesi difficili, le nostre aziende si sono comportate con grande senso di responsabilità, sopportando pazientemente le avversità e rispondendo prontamente alle richieste di collaborazione provenienti dalla comunità. Riteniamo di non meritare il trattamento che stiamo ricevendo in queste ore”.