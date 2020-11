Alberghi romani senza clienti si convertono in covid hotel

In mancanza di clienti alcune strutture romane si stanno convertendo in covid hotel, come si legge su Hotelmag. Ad aprire la strada lo Sheraton Parco de’ Medici, quattro stelle che dopo aver accolto persone guarite dal coronavirus ma in attesa del tampone negativo ora si sta attrezzando per ospitare positivi che necessitano di cure.

Come riportato da Repubblica, si sta lavorando proprio in queste ore per dotare le camere di bombole di ossigeno e dispositivi per il trattamento dei malati nelle varie fasi della malattia. E come lo Sheraton anche l’Urban hotel di 500 camere dovrebbe “ospedalizzarsi” nei prossimi giorni.



La riconversione in atto segue la recente lettera firmata da Federalberghi e dalla sindaca Virginia Raggi per chiedere che gli alberghi vuoti della Capitale possano ospitare pazienti asintomatici o paucisintomatici. Una soluzione che permetterebbe di decongestionare le strutture ospedaliere sotto pressione e sostenere le imprese turistiche in difficoltà.