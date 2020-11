“Se c’è una cosa che la pandemia sta insegnando ai consumatori è il vero valore del viaggio. Un valore che mi dà grande fiducia nella rinascita del business, una volta passata la pandemia: il cliente sa bene che cosa si è perso finora”.

James Riley, group chief executive di Mandarin Oriental, non ha dubbi: il turismo luxury non vede l’ora di ripartire, come dimostrano i consensi che, quest’estate, hanno avuto strutture come il Mandarin Oriental, lago di Como, che ha chiuso una stagione ottima insieme all’hotel di Bodrum, in Turchia.



"Abbiamo riaperto la maggior parte dei nostri alberghi ora - spiega il manager a TTG Media -, ma c'è stato un momento in cui ne abbiamo chiusi tre quarti in tutto il mondo. Abbiamo ancora New York e Barcellona chiuse, ma per il resto durante il terzo trimestre abbiamo riaperto tutte le strutture”.



Le perdite e la ripresa

Alla fine di luglio il gruppo - il cui portfolio conta 32 strutture di lusso in tutto il mondo - ha annunciato una perdita di 102 milioni di dollari: “Allora - racconta Riley - stavamo perdendo circa 20 milioni di dollari al mese ... Ma come gruppo siamo in grado di sopravvivere e farcela perché abbiamo risorse di cassa molto forti e azionisti fortemente impegnati".



"La mia aspettativa - aggiunge - è che avremo un inverno difficile nell'emisfero settentrionale, ma spero che inizieremo a vedere un maggiore grado di movimento entro il secondo trimestre del prossimo anno”. Diversa, invece, la situazione della Cina continentale, dove il virus è stato praticamente sconfitto: “Qui - sottolinea Riley - i livelli di attività sono tornati molto vicini alla normalità negli ultimi tre o quattro mesi, con un'occupazione dell'80-90%”.



Maggiore attenzione al cliente

Una cosa, però, è certa: per far ripartire il business occorrerà, in futuro, saper intercettare i bisogni della clientela, sempre più attenta all'igiene, della salute, alla pulizia e agli standard di servizio. “Le aziende dovranno pensare un po’ di più per essere pronte a soddisfare le aspettative degli ospiti".

Nel 2021 la principale novità sarà il Mandarin Oriental Ritz di Madrid, che secondo Riley sarà "una struttura spettacolare". Nell’ultima parte dell'anno ci saranno anche una nuova proprietà in Medioriente e un hotel a Istanbul.