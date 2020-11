Nh Hotel Group presenta le nuove eGift card

Nh Hotel Group lancia le eGift card. Per Natale sarà così possibile regalare alla propria famiglia o ai propri amici viaggi in uno degli oltre 360 hotel del Gruppo presenti in 30 paesi nel mondo, includendo anche i servizi ristorativi o quelli offerti nelle spa.

Nh Hotels, Nh Collection, nhow, Anantara, Tivoli o Avani: gli hotel di tutti i brand del Gruppo sono inclusi, sia in Europa sia in America. Le eGift Card possono essere utilizzate in diversi momenti e se il costo dei servizi è inferiore al valore della eGift Card, il saldo rimanente può essere utilizzato in un secondo momento.

Oltre ai soggiorni, le eGift Card possono essere utilizzate anche nei vari ristoranti del Gruppo. Le card possono essere acquistate online sul sito e l'importo del soggiorno può variare da 50 a mille euro. Una volta terminata la procedura, la eGift card verrà recapitata sotto forma di mail all'indirizzo indicato nell'ordine. Per poter utilizzare la propria card, il destinatario dovrà solo presentare il documento ricevuto presso l'hotel o il ristorante stesso. La validità è di 12 mesi dalla data di ricezione.