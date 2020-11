Smart working comfy chic: la proposta dell'Aleph Rome hotel

di Livia Fabietti

La pandemia ha portato molte strutture alberghiere a rivedere la propria offerta rivolgendosi soprattutto ai cittadini proponendo pacchetti staycation ma anche opportunità per gli smart worker.

Il 1930's Coffee Break ad esempio, ovvero il nuovo concept bar dell'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, iconico 5 stelle lusso sito nel cuore della Capitale, è pronto ad accogliere i lavoratori in una dimensione ospitale ed esclusiva.



A garantire privacy e quiete è la sua sala interna dotata di un community table, fornito di prese elettriche per ogni seduta, dove accomodarsi - nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale - e lavorare in totale sicurezza. Al dovere si unisce il piacere di sperimentare ghiotte proposte gastronomiche e il caffè che porta la firma di Bondolfi.