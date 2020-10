UMusic Hotels, quando le case discografiche lanciano la propria catena

Fondere musica e ospitalità in una cornice che dovrebbe favorire concerti, aggregazione ed esperienze innovative. Parte da questi presupposti la scommessa lanciata proprio in questi giorni da Universal Music Group.

La casa discografica ha annunciato che insieme al fondo di investimenti Dakia UVentures inaugurerà una serie di alberghi tematici musicali che offriranno anche concerti dal vivo.



Le prime città in cui sarà possibile alloggiare negli UMusic Hotels, questo il nome delle strutture, apriranno i battenti negli Stati Uniti e precisamente ad Atlanta, Orlando e Biloxi, dove in ballo, si legge su Affari & Finanza di Repubblica, c'è già la trasformazione del vecchio Broadwater Resort in una destinazione da 1,2 miliardi di dollari.



Un progetto ambizioso annunciato in piena emergenza Covid e che, ha sottolineato il ceo della Universal Music Enterprises Bruce Resnikoff, "permetterà di offrire nuove opportunità agli artisti per raggiungere i fan in maniera immersiva, innovativa e autentica". A. D. A.