Terme di Saturnia riconferma la piena operatività nel rispetto del Dpcm

Segnali positivi da Terme di Saturnia, location che rimarrà attiva e funzionante nel pieno rispetto di quanto previsto dall’ultimo Dpcm grazie al presidio medico e al protocollo di sicurezza interno.

Il resort 5 stelle ha riaperto lo scorso settembre dopo un completo rinnovo che ha coinvolto tutte le camere e le aree comuni della struttura. A garanzia della sicurezza della struttura e degli ospiti, oltre ad aver implementato il Protocollo Saturnia Safe Destination, agli ospiti del resort che lo desiderano Terme di Saturnia dà la possibilità di effettuare un test sierologico gratuito.



Le acque termali garantiscono un ricambio della vasca continuo e, grazie anche alla loro composizione chimica, non hanno bisogno di alcun trattamento purificante perché esse stesse sono il trattamento. Terme di Saturnia è un’oasi di 120 ettari totalmente delimitati e controllati che custodisce un cratere naturale in cui da 3000 anni sgorgano ininterrottamente le ‘acque sante’ di Saturnia. L’acqua di Saturnia, ‘il più grande aerosol naturale a cielo aperto del mondo’, può essere utilizzata allo stato solido e gassoso e vanta proprietà terapeutiche in diversi campi della medicina.

Terme di saturnia è anche una destinazione ideale per lo smart working in luoghi tranquilli.

Per gli appassionati di golf, Terme di Saturnia Natural Destination dispone di un 18 buche da campionato, par 72, esteso su 70 ettari che assecondano la naturale conformazione del territorio.