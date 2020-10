Hotel: strategie creative per trovare clienti

Strategie creative per aumentare la clientela: sono quelle messe in campo dagli hotel danesi per far fronte alla crisi. Dalla catena Brøchner Hotels, che ha lanciato il nuovo concept Go Local in collaborazione con 30 realtà locali, all'Absalon Hotel Group, che punta sugli studenti proponendo stanze in affitto con noleggio bici incluso.

Ci sono poi quelli che virano sulla sostenibilità, come SKT. PETRI, cinque stelle con un concept di lusso sostenibile e soluzioni ecologiche.



All'hotel Kong Arthur i rifiuti vengono riciclati in 17 categorie diverse, mentre al Villa Copenaghen la piscina viene riscaldata in modo sostenibile.



Infine, il Guldsmeden Hotel ha istallato nelle camere le docce orbitali della NASA che consentono di ridurre drasticamente il consumo di acqua. O. D.