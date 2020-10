Airbnb stila la classifica delle città più ospitali d’Italia

San Zeno di Montagna (Verona) e Rovereto (Trento): sono queste le due città più ospitali d’Italia secondo la classifica stilata da Airbnb sulla base delle esperienze dei viaggiatori.

Due le top ten realizzate: una per le location con almeno 200 recensioni e una per quelle che superano le 400 recensione. Per entrambe si è tenuto conto del periodo compreso tra settembre 2019 e agosto 2020.



Le prime 10 posizioni per le mete con almeno 200 recensioni è la seguente:



1. San Zeno di Montagna (VR)

2. Gudon (Chiusa) (BZ)

3. Abbadia Lariana (LC)

4. Civitella in Val di Chiana (AR)

5. Casorate Sempione (VA)

6. Fiè Allo Sciliar (BZ)

7. Rignano sull'Arno (FI)

8. Scala (SA)

9. Montelupo Fiorentino (FI)

10. Bagnoregio (VT)



Per le location oltre le 400 recensioni, la top ten è invece:



1. Rovereto (TN)

2. Bagno a Ripoli (FI)

3. Tirano (SO)

4. Gorizia (GO)

5. Moltrasio (CO)

6. Maiori (SA)

7. Cortona (AR)

8. Brunico (BZ)

9. Positano (SA)

10. La Morra (CN)