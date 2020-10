Riapre La Mamounia con un cinema e nuovi spazi

Ha riaperto i battenti il 16 ottobre scorso La Mamounia, il leggendario indirizzo di Marrakech che da 97 anni rappresenta un’icona dell’ospitalità nella città marocchina. L’hotel è stato sottoposto a importanti lavori di ristrutturazione che hanno coinvolto gli spazi food & beverage e gli spazi comuni per preservare il fascino della struttura conferendole però un tocco contemporaneo.

Sono stati concepiti nuovi ambienti: ad esempio, accanto alla Galerie Mamounia, è stato creato il Salon de thé by Pierre Hermé, un nuovo spazio dedicato a colazioni, afternoon tea e break gastronomici. Le lounge e gli spazi dedicati alle feste sono stati rinnovati: il Churchill Bar, ad esempio, è diventato un luogo intimo riservato con circa 20 posti a sedere, dove gli ospiti avranno la possibilità di assaggiare il “caviar maison”, creato apposta per La Mamounia da Kaviari.



Il rooftop del Moroccan Restaurant è stato invece trasformato in un lounge e ospiterà un resident dj. Ma non è tutto: La Mamounia avrà anche il suo cinema multifunzionale, dotato di 21 posti. All’esterno, Le Pavillon de la Piscine è stato completamente rinnovato e arricchito con zone di degustazione mentre al piano sotterraneo verrà introdotto un concept unico e innovativo: Oenothèque, che ospiterà un tavolo per 12 ospiti circondato da oltre 2000 bottiglie di vini eccezionali, per un'esperienza intima.