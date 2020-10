Congressi: Baglioni Hotels lancia i Baglioni Studios, streaming da location luxury

Dopo la doccia fredda del nuovo Dpcm, che blocca i congressi, il settore non demorde.

È Baglioni Hotels a reagire per primo, lanciando in partnership con Core e Agorà Baglioni Studios, nuova realtà tecnologica, che consentirà alle aziende di realizzare eventi esclusivi, meeting e convegni in live streaming, accessibili in ogni parte del mondo, grazie ad un’attrezzatura tecnica all’avanguardia.



Situato fisicamente al Baglioni Hotel Regina il primo degli studios permette dirette streaming in 4k con possibilità di integrare alla diretta servizi come il real time content generation, montaggio di video clip, sottotitoli. La Sala Colonna del Baglioni Hotel Regina di Roma diviene così la soluzione perfetta per organizzare tavole rotonde con o senza pubblico presente, nel pieno rispetto delle nuove norme.



“Torniamo più forti che mai presentando nuovi prodotti e concept di assoluta innovazione tecnologica nell’hotellerie di lusso. Baglioni Studios sarà presto disponibile anche in altri hotel della nostra Collection” spiega Luca Di Persio, cmo di Baglioni Hotels.