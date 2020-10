Sardegna, nasce il Gruppo Felix Hotels

In Sardegna nasce un nuovo punto di riferimento dell’accoglienza turistica, il Gruppo Felix Hotels, che in questi giorni si presenta per la prima volta agli operatori a TTG Travel Experience.

Si tratta di un polo formato da sette strutture ricettive e 300 camere, da Nuoro a Santa Teresa, passando per Olbia e la Costa Smeralda, con un’attenzione particolare alla ristorazione d’eccellenza.



Il nuovo progetto prende vita dalla condivisione di idee, progetti e obiettivi di due imprenditori sardi con una storia manageriale e familiare di successo, Agostino Cicalò (nella foto a sinistra) e Paolo Manca (nella foto a destra), che hanno scelto di continuare a investire e avviare una nuova scommessa insieme. A suggellare la nascita di questo sodalizio, sarà nel giugno 2021, l’apertura di una nuova struttura, la prima di Felix Hotels e quella che dà il nome al gruppo: il Felix Hotel Olbia.



“Siamo pronti a mettere a frutto l’esperienza trentennale maturata da tutto il team nell’accoglienza turistica. Siamo focalizzati sulla professionalità, sull’alta qualità del servizio e sulla valorizzazione della Sardegna e delle specificità delle singole destinazioni – sottolinea Paolo Manca -. Con Felix Hotels ampliamo il raggio dell’offerta e creiamo i presupposti per consolidare il mercato nazionale e crescere intercettando nuovi mercati internazionali”.



Per Agostino Cicalò “l’incontro con la famiglia Manca e la loro profonda conoscenza del settore alberghiero ha segnato e stimolato la voglia di crescere in questo business, dove ci sono importanti opportunità da cogliere. Guardiamo con fiducia al 2021 e agli anni a venire, consapevoli che si tratta di una sfida tanto difficile quanto entusiasmante”.



Parte del Gruppo sono l’hotel La Coluccia a Santa Teresa, l’hotel Parco degli Ulivi ad Arzachena, l’hotel Airone di Baja Sardinia, il Felix hotel di Olbia, il residence hotel Porto San Paolo a Loiri Porto San Paolo, il residence Grandi Magazzini di Nuoro e il residence Dante di Nuoro.



Il brand deriva dal nome greco dell’antica città di Olbia, la città felice e la mission del gruppo, sintetizzata nel pay-off ‘la tua felicità, la nostra soddisfazione’, sono una promessa per gli ospiti di Felix Hotels e un’ispirazione per gli oltre 160 collaboratori, che guardano con fiducia al 2021.



La nuova offerta di Felix Hotels partirà da Pasqua 2021 con l’apertura di tutte le strutture stagionali, seguite a giugno dall’inaugurazione del Felix Hotel Olbia. Nel frattempo, il gruppo è impegnato in tutte le azioni di comunicazione e lancio del brand, nella realizzazione di felixhotels.it e sui canali social.