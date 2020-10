BWH Hotel Group, nuovo affiliato a Tivoli per il brand Sure

È una struttura di Tivoli la più recente new entry del gruppo BWH. Il suo nome è Hotel Cristallo Relais e si trova nei pressi dell’autostrada A24, a cinque minuti di auto da Villa Adriana e a 7 km dal centro di Tivoli e da Villa d’Este.

Il centro di Roma si raggiunge in 30 minuti in auto e su prenotazione è disponibile il transfer per l’aeroporto di Roma Fiumicino. L’albergo - 42 camere, due sale meeting per eventi fino a 150 persone e un ristorante interno, ‘Il Torchio’, recensito anche dalla Guida del Gambero Rosso - ha optato per il brand Sure Hotel Collection by Best Western, la soluzione soft dedicata a strutture presenti in destinazioni secondarie.



“BWH ci ha proposto una soluzione coerente al nostro prodotto - affermano Giuseppina Cofini e Giancarlo Di Virgilio proprietari della struttura -. Inoltre ci assicura un importante supporto in termini di attività commerciale, un impulso sulla visibilità e, non ultimo dato il momento, ci ha messo a disposizione ‘Special Protection’, un progetto concreto per implementare sicurezza, sanificazione e distanziamento in struttura”.