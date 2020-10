Confindustria Alberghi: “Evitare la chiusura delle Regioni”

“Siamo molto preoccupati per le voci di queste che parlano di chiusura degli spostamenti tra le Regioni”. Così la vice presidente di Confindustria Alberghi, Maria Carmela Colaiacovo, lancia un grido di allarme a sostegno del segmento ricettivo.



Secondo l’associazione, un’eventuale stretta sugli spostamenti nello Stivale per contenere i contagi, potrebbe rivelarsi un “colpo di grazia” per diverse strutture ricettive.

“Le nostre strutture – conclude Confindustria Alberghi nella sua nota - hanno adottato protocolli di massima sicurezza pur offrendo agli ospiti la possibilità di vivere a pieno la propria esperienza. L’albergo è una struttura viva, sempre controllata ed attenta, capace di offrire alle persone che vivono le difficoltà di questa fase, un momento di serenità”.