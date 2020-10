Best Western Italia: Walter Marcheselli confermato presidente

Walter Marcheselli è stato confermato alla presidenza di Best Western Italia. Il consiglio di amministrazione ha scelto così la via della continuità per il prossimo triennio.

“Rappresentare questa organizzazione è un’esperienza di grande intensità – ha commentato il presidente, socio con il Best Western Hotel Cristallo di Rovigo -, per l’impegno che richiede e per la gratificazione immensa che nasce dall’orgoglio di rappresentare colleghi, amici, imprenditori che stimo profondamente”.



Il nuovo consiglio di amministrazione è composto da Luca Boccato, cui è stato conferito nuovamente anche l’incarico di vicepresidente, Fabio Borio, Camilla Doni, Gianluca Faziola, Luca Fracei, Francesco Incerti, Giovanni Simonetto, Fulvio Soave e Corrado Zambonelli.