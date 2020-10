Hotel, a TTG Travel Experience la piattaforma YesWeAreOpen® per i menu digitali

Si chiama YesWeAreOpen® la nuova piattaforma completa per la gestione dei menu digitali di ristoranti e hotel che NetToHotel presenterà a TTG Travel Experience. L’azienda italiana del settore della distribuzione e commercializzazione di servizi e-business per alberghi ha ideato questo tool con il supporto della web agency Antimateria.

Tra le tipologie di servizio che l’albergatore può proporre quello in sala, che consente ai clienti di sfogliare online l'intero menu e, se vogliono, anche ordinare o pagare. La piattaforma è anche adattabile al room service, permettendo al cliente di ordinare la cena o la colazione in camera. Infine la funzione ‘Hotel Dine-In’ dà all’albergatore una possibilità maggiore di convincere gli ospiti a fermarsi al ristorante della sua struttura e agevola le procedure di prenotazione colazione.



La piattaforma è visibile in demo gratuitamente con QR-Code su smartphone e tablet e dà modo all’hotel di inserire una grafica personalizzata, il proprio logo e contenuti ad hoc, permettendo anche di creare facilmente QR-Code da posizionare sui singoli tavoli, da stamare sui depliant o dove si preferisce.