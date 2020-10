Dl Agosto e affitti brevi, Confindustria Alberghi: “Serve un ripensamento”

“Sugli affitti brevi serve un ripensamento”. Così Confindustria Alberghi sullo stralcio della norma inserita nel Dl Agosto che avrebbe dovuto riconoscere le locazioni turistiche come attività di impresa.

Nel percorso di conversione del decreto in Commissione, scrive in una nota Confindustria Alberghi, “era stato inserito un passaggio che mirava a riconoscere la condizione di attività d’impresa e quindi l’applicazione della fiscalità ordinaria per quanti gestivano più di quattro appartamenti nello stesso territorio. Un meccanismo che si limitava a riconoscere una condizione di fatto e che pur non impedendo l’attività andava a ridurre quel vantaggio normativo e fiscale che sta alla base dell'esplosione di questo fenomeno”.



Per Confindustria Alberghi lo stralcio della normativa “sembra più rispondere alla tutela della rendita di posizione di alcuni, piuttosto che alla tutela dell’interesse collettivo legato a sicurezza, vivibilità e alla attrattività turistica delle nostre città e del Paese.”



L’associazione chiede un ripensamento. “Non possiamo rischiare che le nostre città perdano i loro abitanti, la loro identità e quelle caratteristiche del vivere italiano che costituiscono una componente fondamentale dell'attrattività turistica del nostro Paese. Un valore sociale ed economico che, tanto più oggi, è necessario preservare”.