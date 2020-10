Omnia Hotels: in arrivo la riapertura dell'Imperiale di via Veneto a Roma

È fissata per lunedì 12 ottobre la data di riapertura dell’Hotel Imperiale in via Veneto a Roma. Situato all’interno di un palazzo nobiliare l’albergo vanta 96 camere, la maggior parte con affaccio su via Veneto, e una Experience Room con terrazza privata incastonata tra i tetti romani.

Tra i servizi dell'hotel, l'originale ristorante “Il Gazebo”, ampie e attrezzate sale meeting e il centro benessere “Acquarium”.



La riapertura segue le altre del gruppo Omnia Hotels: il Donna Laura Palace, l'Hotel Santa Costanza, il Grand Hotel Fleming e lo Shangri-La Roma, l’albergo che non ha mai chiuso le porte in questo difficile periodo per supportare medici e forze dell’ordine.