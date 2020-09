“Un minibond per il turismo”: la proposta delle associazioni

Un programma di minibond lanciati da aziende turistiche con patrimoni solidi e della durata di almeno 25 anni con tasso ridotto: è questa la richiesta avanzata da Federalberghi, Fto, Federterme e Astoi, che ha presentato la proposta a Cassa Depositi e Prestiti e Mibact. I minibond sarebbero finalizzati ad azioni di rilancio di medio-lungo periodo.

“Cdp, tramite un fondo immobiliare, sottoscriverebbe i bond consentendo agli imprenditori di restare della propria azienda, di non cadere preda di necessità di cessione a soggetti speculativi” precisa una nota congiunta.



“La Cdp, anche su spinta del Governo, del Parlamento e delle Associazioni sta varando, in questi giorni, un interessante e utile strumento finanziario per sostenere il settore – afferma Bernabò Bocca, presidente Federalberghi - siamo lieti di questa azione ed è importantissimo che il nuovo Fondo scelga metodologie e linee di investimento realmente produttive e a sostegno di imprese sane”.