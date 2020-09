Roma, hotel di lusso in difficoltà nonostante la riapertura

di Amina D'Addario

"Se non ci sarà un'inversione di tendenza molti alberghi chiuderanno di nuovo, a fine ottobre". Roberto Naldi (nella foto) è un nome noto dell'hôtellerie romana di lusso. Il suo Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, uno degli indirizzi più iconici della Capitale, non ha ancora riaperto i battenti, mentre l'altra struttura vicino via Veneto, lo Splendide Royal, "va avanti con i pochi turisti che prenotano sotto-data".

Nonostante il centro appaia più animato rispetto ai mesi scorsi, Naldi spiega che i numeri degli stranieri sono comunque ai minimi storici: "Se si vedono più persone in giro è perché si tende a occupare i tavoli dei bar e dei ristoranti all'aperto, ma la verità è che negli hotel l'occupazione non va oltre il 10%".



Difficile poi, per il comparto, accedere ai prestiti garantiti da Sace introdotti con il Decreto Liquidità. "Sono finanziamenti a breve termine che servirebbero ad avere liquidità immediata, ma le banche non li hanno ancora erogati".