“Il Bonus Vacanze è stato un flop totale e i numeri ne certificano il fallimento: dei due miliardi e mezzo stanziati ne sono stati utilizzati solo l’8%. Per far ripartire il turismo occorre ben altro: occorrono liquidità, finanziamenti e prestiti”.

Non risparmia bordate al Governo Cosimo Jannotti Pecci, ex presidente di Federturismo e di Federterme e titolare di tre alberghi e due strutture termali dove lavorano in tutto 350 persone. “Solo nel 2023 potremo davvero parlare di ripartenza” sostiene sulle colonne di Repubblica. Un periodo lungo, per sopravvivere al quale non possono certo bastare i 30mila euro messi a disposizione dalla banche con garanzie statali: “A un albergo di medie dimensioni - sottolinea Jannotti Pecci - i 30mila euro ricevuti bastano appena per pagare la bolletta energetica di un mese”.



La ricetta per la ripartenza

Cosa serve, allora, per ripartire? Liquidità e prestiti bancari da poter onorare in tempi medio-lunghi, “20 anni per esempio - sostiene -. Se gli istituti di credito perseverano nella loro chiusura alle aziende mancherà l’ossigeno necessario per andare avanti”.



E spiega come sia necessaria un'azione ad ampio raggio: “Sul fronte delle aziende - conclude - temo che il governo non abbia ancora capito cosa fare. Serve una strategia a 360 gradi. Per esempio: bisogna far ripartire il trasporto aereo, le persone devono tornare sui posti di lavoro. Se non sarà così non ne soffrirà solo il turismo, ma il Paese intero”.