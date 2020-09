Baja Hotels verso un futuro ‘green’ e sostenibile

Baja Hotels guarda a un futuro ‘green’. Dal 2019 il Gruppo alberghiero ha intrapreso un progetto di sostenibilità ambientale, che sta interessando tutte le strutture.

Un percorso che sta portando avanti con il supporto di Travelife Sustainability in Tourism, società internazionale specializzata in sistemi di gestione di impatti sociali e ambientali dedicati a alberghi e attività turistiche.



Il percorso

Il progetto interessa tre differenti ambiti di responsabilità: ambientale, alimentare e sociale.



In termini di responsabilità ambientale, il Gruppo sta rendendo autonomi dal punto di vista energetico tutti i suoi alberghi, sfruttando le tecnologie più innovative in materia di energie rinnovabili. “La prima esperienza pilota sarà operativa a partire dal 2021 con il Club Hotel di Baja Sardinia che, nel 2021, sarà completamente autonomo dal punto di vista energetico, ma non escludo di riuscire a portare a termine anche l’Hotel La Bisaccia e il Grand Relais dei Nuraghi”, ha spiegato in una nota Marco Bongiovanni, amministratore delegato di Baja Hotels e di Sardinia 360.



In termini di responsabilità alimentare, Baja Hotels si impegna a valorizzare le produzioni locali, avvalendosi della collaborazione di contadini, allevatori, apicoltori e produttori di vino presenti nei territori circostanti gli hotel, sostenendo, ove possibile, anche programmi di compartecipazione a sostegno attivo delle aziende e della distribuzione dei loro prodotti.



La responsabilità sociale è invece sin dagli inizi uno dei punti cardine dell’attività di Baja Hotels. Dalla sua nascita, il Gruppo ha fatto del benessere di dipendenti e collaboratori una parte integrante della mission aziendale.



“Stiamo studiando iniziative ancora più definitive per restituire alle persone e a questo territorio, almeno una parte del gran tesoro che abbiamo ricevuto. La sfida è stata lanciata e noi l’abbiamo raccolta con serietà e impegno. Una sfida che questo particolare momento storico non ha frenato, ma è servita ancor più da stimolo per proseguire con determinazione e convincimento”.