Sandals riapre in Giamaica: South Coast totalmente rinnovato

Sandals dovrebbe riaprire il Sandals South Coast in Giamaica a seguito di una ristrutturazione del valore di svariati milioni.

La struttura, come segnalato da TTG Media, riaprirà il 1° ottobre e le suite del Dutch Village completamente rinnovate sono già prenotabili per prenotazioni per arrivi dal 10 dicembre. Medesimo discorso anche per le Swim-up Rondoval Suites, situate accanto alla ‘piscina più lunga dell'emisfero occidentale’, mentre uno spazio per matrimoni è stato allestito in un grande giardino all'interno dell’Italian Village del resort.



Gordon Stewart, presidente di Sandals Resorts, ha dichiarato: “Sandals South Coast è una delle destinazioni più belle in Giamaica. Il nostro obiettivo è superare le aspettative del cliente e il nuovo Sandals South Coast è in grado di farlo. Il resort, immerso in una lussureggiante riserva naturale di 500 acri, è alla base di un progetto molto ampio”.