Il San Domenico Palace di Taormina diventa un Four Seasons

Uno degli hotel lusso più iconici e blasonati d’Italia passa nella mani di Four Seasons. Il San Domenico Palace di Taormina, di proprietà del Gruppo Statuto, diventerà il terzo hotel del brand in Italia.

La struttura, chiusa del 2017 dopo la fine fine dell’era Acqua Marcia e l’acquisto da parte di Giuseppe Statuto, è in questo momento sottoposta a un’attenta ristrutturazione in vista dell’inaugurazione come San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel.



Considerato uno degli alberghi più famosi al mondo, il San Domenico Palace ha accolto ospiti illustri come Oscar Wilde, Elizabeth Taylor e DH Lawrence. Nel 2017 ospitò il G7.



“San Domenico Palace è una struttura straordinaria, in una delle destinazioni più affascinanti d’Italia ed è per noi un privilegio poter confermare questo luogo leggendario con il nostro terzo albergo italiano” afferma John Davison, presidente e ceo di Four Seasons Hotels and Resorts.



I lavori di ristrutturazione prevedono di portare l’hotel a un totale di 111 camere e suite, con un nuovo beach club con ristorante che si affiancherà al il bi-stellato Principe Cerami. Sarà presente anche una spa all’avanguardia con 7 sale trattamenti e una piscina coperta.