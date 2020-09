Prete, Garibaldi Hotels: “Estate complicata, speriamo nella ripresa del bt”

“Abbiamo vissuto un’estate estremamente compromessa e ridotta nella stagionalità, qualche spiraglio positivo lo abbiamo visto dalle ultime settimane di luglio”. Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi Hotels (nella foto), tira le somme di un’estate complicata, salvata solo in parte dalle performance delle strutture di Puglia, Sicilia e Trentino.

“Al mare abbiamo registrato il sold out nelle settimane centrali di agosto - spiega - e in generale abbiamo avuto un tasso di occupazione superiore al 90% durante tutto il mese. Bene anche il Trentino, dove abbiamo riaperto due strutture su tre”.



In totale il gruppo è riuscito a far tornare operative sette strutture su dodici, ma entro fine settembre quelle stagionali al mare e in montagna chiuderanno. “Rimarranno aperti solo il city hotel San Giusto a Roma e l’albergo diffuso Dimora Sant’Anna in Puglia - conclude Prete -. L’auspicio è di una ripresa del business travel per salvaguardare le città, ma al momento non ci sono molti segnali incoraggianti”.

Stefania Galvan