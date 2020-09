Kempinski Hotels lancia i viaggi on the road di lusso

Brevi viaggi on the road di lusso, su due o quattro ruote, pernottando in strutture a cinque stelle non troppo distanti tra loro: è la risposta di Kempinksi Hotels alle nuove richieste dei viaggiatori in epoca Covid.





La catena alberghiera di alto livello lancia "Your 5-star road trip", itinerari in moto o in auto, di proprietà degli ospiti o a noleggio, con soggiorno in hotel Kempinski posti in un raggio di chilometri ragionevole.



Per esempio, da Monaco, dove si trova il recentemente rinnovato Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, alla Baviera, o ancora dal Villa Rosa Kempinski Hotel Nairobi, in Kenya, fino al Olare Mara Kempinski nella regione Masai, dove si può dormire in un campo tendato di lusso.







"Adattare un percorso in modo flessibile, scegliere la propria playlist e godersi la vista un po' più a lungo: è la libertà che tutti desideriamo in questo momento" spiega Amanda Elder, direttore commerciale e membro del consiglio di amministrazione di Kempinski. O. D.