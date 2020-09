Sicilia: a Mira Hotels la gestione del Monasteri Golf & Spa

Il Gruppo Bulgarella affida a Mira Hotels & Resorts la gestione di uno dei suoi fiori all’occhiello: I Monasteri Golf & Spa Resort, da molti giudicato il migliore golf resort della Sicilia, gestito precedentemente da Jsh.

Una mossa che, come speiga Ray Lo Faso, direttore generale del settore alberghiero del Gruppo Bulgarella, “implementerà i risultati economici e di perfomance della struttura, sulla quale abbiamo investito molto”.



“Il nostro gruppo – aggiunge Alessandro Vadagnini, presidente di Mira Hotels & Resorts - sta puntando molto sul prodotto golf e sulle vacanze vacanza all’aria aperta, come abbiamo dimostrato prendendo in gestione l’Acaya Golf Resort in Puglia. Qui vorremmo riproporre lo stesso modello che ci ha dato ottimi risultati. Noi lavoriamo molto con la clientela diretta, soprattutto proveniente dal Nord Europa, e potremo portare nuovi flussi turistici a Siracusa”.



La ristorazione punterà molto sui prodotti locali, con un’accoglienza e un’atmosfera siciliana: “L’ospite dovrà trovare, entrando in struttura, il meglio della Sicilia”.



I Monasteri Golf & SPA Resort nasce dalla ristrutturazione di un antico monastero benedettino, operata dal Gruppo Bulgarella, che l’ha trasformato in un resort 5 stelle con campo da golf a 18 buche, spa, piscina con idromassaggio e ristorante.