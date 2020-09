Marriott e Quintessentially lanciano i road trip luxury in Europa

Una serie di road trip europei di lusso per continuare a dare motivazioni di vacanza ai clienti top level. È quanto hanno messo in campo i brand luxury di Marriott International in collaborazione con Quintessentially, compagnia di luxury concierge.

“In questo periodo, molti dei nostri ospiti scelgono di viaggiare in modi diversi. Potrebbero rimanere più vicini a casa o prediligere destinazioni raggiungibili in auto - spiega Jenni Benzaquen, vicepresidente Brand, per Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International -. Con questa serie di esclusivi road trip europei, proposti insieme a Quintessentially, possiamo offrire ai nostri ospiti l'accesso a esperienze uniche e focalizzate sul lusso che soddisfano le esigenze di questo momento."



Si tratta di itinerari su misura che sono prenotabili nei The Ritz-Carlton, St. Regis Hotels & Resorts, The Luxury Collection, EDITION e W Hotels, che permettono una fuga indimenticabile caratterizzata da soggiorni lussuosi, servizio impeccabile, paesaggi e scenari impareggiabili, offerte culinarie eccezionali e avventure all'aria aperta.



“Quintessentially è specializzato nel creare esperienze uniche e indimenticabili. Con questa collezione di luxury road trip possiamo dare nuova vita a varie destinazioni con pacchetti pensati su misura per gli ospiti, adattabili alle loro preferenze personali - spiega Annastasia Seebohm, ceo di Quintessentially -. Il portfolio di lusso di Marriott International consente di vivere un'esperienza completa man mano che gli ospiti si spostano tra le proprietà ed esplorano le mete prescelte seguendo il proprio ritmo personale."