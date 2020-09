Otto hotel di lusso ex Boscolo passano nelle mani di Covivio

Operazione conclusa. Covivio ha acquistato da Varde il portafoglio di hotel ex Boscolo dopo trattative durate un anno. Come riportato dal Sole 24Ore, la transazione ha un valore di 573 milioni di euro, cifra già definita a suo tempo.

La trattativa era cominciata nel 2019 con la firma di un accordo preliminare, ma i tempi si sono allungati a causa dell’epidemia. Ora finalmente la conclusione, con il passaggio di otto alberghi, alcuni iconici, della catena di lusso The Dedica Anthology da Värde Partners a Covivio Hotels.

Fra i nomi di spicco della transazione quello che fu l'hotel Exedra a Roma, oggi ribattezzato Palazzo Naiadi (nella foto), il New York Palace di Budapest, il Grand hotel dei Dogi a Venezia, il Carlo IV a Praga, l'hotel Plaza a Nizza, Palazzo Matteotti a Milano, in fase di ristrutturazione, l'hotel Bellini a Venezia e Palazzo Gaddi a Firenze; tutti nomi che entrano a fare parte del patrimonio di circa 6,8 miliardi di euro che Covivio ha accumulato nell'hospitality, su un portafoglio immobiliare complessivo di 24 miliardi di euro.



In tutto la catena comprende oltre 1.100 camere che saranno affidate alla gestione di Nh Hotels con i marchi Nh Collection, Nh Hotels e Anantara Hotel & Resorts. L'accordo di gestione ha una durata iniziale di 15 anni, che Nh Hotel Group potrà estendere fino a 30 anni.



Covivio sta mettendo a punto un piano di ristrutturazione per l'intero portafoglio: sei hotel sono attualmente aperti e saranno oggetto di lavori connessi al cambiamento di insegna (per circa 30 milioni di euro), gli hotel di Firenze e Nizza, attualmente in corso di ristrutturazione riapriranno rispettivamente entro la fine del 2020 e nel secondo semestre 2021.