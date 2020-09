A Hollywood un hotel dedicato al whisky

Dovrebbe aprire nel 2022 a Hollywood il The Whisky Hotel, il primo albergo al mondo interamente dedicato agli amanti del drink ambrato.

La struttura, già in fase di realizzazione su idea del ristoratore Adolfo Suaya, ospiterà 134 camere in un edificio di sette piani, si legge sul nypost. Oltre alle stanze, non mancheranno bar e un ristorante panoramico sul tetto.



Agli ospiti garantirà un’esperienza a tutto tondo. I clienti potranno infatti partecipare a degustazioni e assaggiare menù a tema. Un whisky sommelier aiuterà inoltre gli ospiti ad abbinare il whisky più appropriato al cibo.