Courtyard by Marriott inaugura una nuova struttura a Penang

Courtyard by Marriott annuncia l'apertura di un hotel a Penang, primo debutto della catena in Malesia. Come riportato da Travel Daily News Asia, la struttura è situata lungo Jalan Macalister, nel cuore della George Town di Penang e offre 199 camere.

"Siamo entusiasti di continuare a far crescere la nostra presenza in Malesia con l'apertura del Courtyard by Marriott Penang - ha affermato Rajeev Menon, presidente Asia Pacifico - Cina esclusa – di Marriott International -. L'apertura del Courtyard by Marriott Penang porta al 17 le strutture di Marriott International in Malesia e completa la nostra crescente presenza nel Paese".



Famosa per il suo patrimonio culturale, il fascino storico e le spiagge, Penang è conosciuta come la ‘Perla d'Oriente’ e nel suo centro si trova George Town, patrimonio Unesco.

Il nuovo hotel dispone di camere e suite con vista a 360 gradi su Georgetown e sullo stretto di Malacca.



Oltre a bar e ristoranti, i servizi aggiuntivi includono un centro fitness aperto 24 ore su 24, una piscina a sfioro all'aperto con vista sulla collina di Penang e una sala da ballo senza colonne che può ospitare fino a 150 ospiti.

L'hotel dispone di otto sale riunioni e di una sala Vip, ciascuna dotata delle più moderne apparecchiature audiovisive.