Il Soneva Fushi apre le più grandi ville overwater del mondo

Novità in arrivo in casa Soneva. Il gruppo di resort maldiviani potenzia la sua offerta e arricchisce il Soneva Fushi di 8 ville overwater sulla scia di quelle già presenti nel resort Soneva Jani.

Le ville disporranno di 1 o 2 camere da letto e tutte hanno piscina privata sull’oceano, scivolo per un tuffo nelle acque e il tetto apribile sulla camera da letto principale, per potersi godere la vista del cielo stellato senza uscire.



Le nuove overwater, che saranno disponibili ad accogliere gli ospiti a partire dal prossimo 25 settembre, misurano dal 584 agli 857 metri quadrati, configurandosi come le più grandi ville sull’acqua del mondo.