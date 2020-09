Starhotels riapre 9 hotel nel mese di settembre

Una fitta serie di riaperture caratterizza i primi giorni di settembre per Starhotels, che arricchisce l’offerta delle proprie destinazioni italiane.

Agli Starhotels che sono già tornati ad accogliere i propri ospiti negli scorsi mesi, si è aggiunto dal 31 agosto lo Starhotels Business Palace di Milano, lo Starhotels Du Parc di Parma e lo Starhotels Excelsior di Bologna.



È fissata per oggi la riapertura dello Starhotels Tourist di Milano, mentre per il 2 settembre riaprirà lo Starhotels Michelangelo di Firenze. Venerdì 4 sarà la volta dello Starhotels President di Genova, di fronte alla stazione di Brignole, mentre il 7 settembre sarà il turno dello Starhotels Ritz a Milano, dello Starhotels Majestic di Torino e dello Starhotels Tuscany di Firenze.



Continua intanto la possibilità di accedere all’iniziativa ‘Un ritorno da STAR’, con la quale Starhotels permette ai clienti di usufruire di un bonus del 50% del costo del soggiorno per successivi soggiorni.